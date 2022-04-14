Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adliyelerde, ceza infaz kurumlarında, icra dairelerinde, denetimli serbestlik müdürlüklerinde, eğitim merkezlerinde ve Bakanlık ve CTE merkezlerinde görev yapan binlerce personel Adalet Bakanlığının 2022 yılında yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.

20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 nolu Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesinde "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle ..ödenecektir." denilmesine rağmen, bakanlık son promosyon anlaşmasında eşit dağıtım yapmamıştı.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapılmış olunan banka promosyon anlaşmasında, 341 TL ve mevcut maaşın yüzde 10'u oranında şeklinde bir anlaşma yapılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 yılı içinde yaptığı anlaşma gereğince, emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak ve bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacaktır.

Adalet Bakanlığı personeli de Emniyet personeli gibi unvan ayrımı yapmayacak güzel bir anlaşma yapılmasını bekliyor.

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