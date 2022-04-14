Sürücü, yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti
Ümraniye'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Nisan 2022 10:41
Ümraniye'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız