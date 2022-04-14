Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 tona yükseldi.

Eklenme : 14 Nisan 2022 10:46
Yazdır
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 yükselerek 789 bin 180 tona çıktı. Toplanan inek sütü miktarı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 118 bin 787 ton oldu. Ocak-şubat döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8 azalışla 251 bin 513 ton olarak gerçekleşti.

Şubatta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 83 bin 902 tona yükselirken ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 düşerek 170 bin 302 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 56 bin 877 tona düşerken ocak-şubat döneminde de yıllık bazda yüzde 8,3 azaldı ve 111 bin 57 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak 55 bin 438 tona, tereyağı üretimi yüzde 74,5 artışla 10 bin 776 tona çıktı.

Ocak-şubat döneminde de ayran üretimi yıllık bazda yüzde 30,1, tereyağı üretimi yüzde 65,4 yükseldi.

Ocak ayında 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu.

Yılın ilk ayında 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi de şubatta yüzde 10,5 azalışla 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Balıkçılar bu sezon 'lüferi' bol, 'palamudu' az buldu
Balıkçılar bu sezon 'lüferi' bol, 'palamudu' az buldu
Dolar/TL 14,61 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,61 seviyelerinde işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 108,07 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 108,07 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Çalışmak için en iyi 100 şirket

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...