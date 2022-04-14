İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık

Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu pandeminin başından beri vaka sayılarında İstanbul'da düşük seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Memişoğlu, "Son olarak Ocak ayında yaşadığımız 4'ncü ve son pikte vaka sayıları, şimdiye kadar ki dalgaların en yükseğiydi" dedi. "Salgın artık gündemimizden çıkıyor diyebiliriz" diyen Memişoğlu, "Birkaç ay içinde de artık pandemi değil, mevsimsel hastalık olarak değerlendirileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 11:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir sağlık ordusu ile salgınla mücadele edilen İstanbul'da, gelinen son durumu İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Prof. Dr. Memişoğlu, salgının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek belki de birkaç ay sonra bu hastalığın artık endemi (mevsimsel hastalık) olarak değerlendirilmeye başlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Son olarak Ocak ayında yaşanan 4'ncü ve son pikte pozitif vaka sayılarının, pandeminin başından beri görülen en yüksek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Buna rağmen hastaneye yatışlara yansıması, 6'da 1 oranında oldu. Omicron varyantı ile gerçekten çok yüksek vakalar gördük. İstanbul'da şimdiye kadar görmediğimiz sayılarda vaka pozitifliği ile karşılaştık ama hastaneye yatış oranlarımız o kadar yüksek olmadı son pikte. Onunla beraber de düşme trendine girdi zaten Şubat ayı itibariyle. Halen de düşme trendinde. Şu anda neredeyse salgının başlangıcından itibaren en düşük düzeye ulaşmış durumdayız. İnşallah yazın sonuna kadar böyle devam edecek. Büyük ihtimalle birkaç ay içinde de bunun artık salgın değil, endemi veya kalıcı hastalık ya da tamamen yok olduğunu göreceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

"TOPLUM BÜYÜK BİR SAĞLIK EĞİTİMİNDEN GEÇTİ"

Kovid pandemisinin 2 yıl boyunca topluma "hastalıklardan korunmanın" önemini öğrettiğini de belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Sağlığınızı hastalanmadan korursanız, aşı gibi bedensel sağlığa dikkat etmek gibi, salgın gibi hastalıklarda da diğer hastalıklarda da riskinizin azaldığını, sağlığınızı koruduğunuzu öğretecek bir süreç yaşadık. Toplum en büyük eğitimini Kovid'den aldı aslında. Kovid hastalığının risklerini gören toplum, kendini korumayı öğrendi, hastalıklardan nasıl korunacağını öğrendi. Bu tabii büyük bir sağlık eğitimi oldu toplum için. Yeni bir salgın olursa ya da başka hastalıklarla ilgili ne yapacağımızı iyi öğrendiğimiz bir süreç geçirdik" diye konuştu.

"ÇOK İYİ SANDIĞIMIZ ÜLKELERİN YETERSİZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Salgın sürecinde İstanbul'da yeni açılan 9 hastaneyle beraber 10 bine yakın yatak ve 3 bin civarı yoğun bakım yatağı ilavesi yapıldığına işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, bunların hepsinin de nitelikli yataklar olduğunu belirterek Türkiye'nin pandemideki başarısının dünyadaki bütün ülkeler tarafından hayranlıkla izlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Memişoğlu, "Çünkü gördük ki bazı ülkeler çok yetersiz sağlık hizmeti sunuyormuş. Gördük ki çok önemsediğimiz, çok iyi olduğunu sandığımız ülkelerde insanlar sokaklarda kaldı, aşıya ulaşamadı. Ama ülkemizde böyle sahnelerle karşılaşmadık. Bunu sadece biz değil, bütün dünya gördü. Bu süreçte 2,5 sene boyunca ertelenmiş bir sağlık talebi de var. Biz şimdi bunu da yönetmek durumundayız. Öyle olunca da sistemde birikmeler kaçınılmaz oluyor. O birikmeleri de elimizden geldiğince eritmeye çalışıyoruz. Ama toplumumuzdan da bu süreçle ilgili özellikle sağlık çalışanlarımıza karşı anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"SAVAŞTAN ÇIKAN SAĞLIK ORDUMUZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Sağlık çalışanlarının adeta bir savaştan çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, şunları kaydetti: "Böyle bir savaşın içinden çıkmış sağlık çalışanlarına herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Düşündüğünüz zaman, gerçekten çok zor bir süreçler yaşandı. Sadece hizmet anlamında değil, kişisel olarak da sağlık çalışanları çok zor süreçlerden geçti. Düşünün ki hastanızı ne yaparsanız yapın kurtaramıyorsunuz. Binlerce hasta kaybediliyor. Siz o hastaların içindesiniz, üstelik hastalanma riskini de taşıyorsunuz. Ailenizden uzaksınız. Böyle bir ortamdan çıkmış bir sağlık ordusundan bahsediyoruz. Burada tabii sağlık çalışanlarının memnuniyetini de artırmamız gerekiyor. Onların bu konudaki çabalarını desteklememiz gerekiyor. Bunu mevzuatsal anlamda da, güvenlikleri anlamında da yapabiliriz ama en başta toplumsal olarak gerçekleştirmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten Türkiye'de değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden insanlar bu ordudan hizmet almak için geliyor."

"PANDEMİDEKİ BAŞARIMIZ SAĞLIK TURİZMİNİ CANLANDIRDI"

Şu anda Avrupa'da birçok ülkeden sağlık hizmeti almak için ülkemize büyük bir talep olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu bunun, Türkiye'nin pandemideki başarısının yakın dönemde sağlık turizmine katkısının da büyük olacağının bir işareti olduğunu belirterek "İnsanlar sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelmek istiyor. Ben iddia ediyorum ki normal turizmin getirisine yakın bir sektör haline bile gelebilir sağlık turizmi sektörü. Bununla ilgili çok iyi çalışmalar var Özellikle özel sektör, çok başarılı bu konuda. Kamu sektöründe de bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından buna yönelik bir çalışma yürütüldüğünü buradan ifade edebilirim" diye konuştu.

"HASTANELER KOVİD ÖNCESİ NORMALE DÖNÜYOR"

Prof. Dr. Memişoğlu, salgının ardından hastanelerdeki "normalleşmeö aşamalarına da değinerek sözlerini şöyle noktaladı: "Pandemide hizmete soktuğumuz birçok hastane oldu. Acil durum hastanelerimiz oldu. Şimdi tüm hastanelerimizde Kovid dışı hastalıklarla ilgili hizmet hazırlığına geçiliyor. Başakşehir Çam Sakura, Acil Durum Hastaneleri, Okmeydanı (Cemil Taşçıoğlu), Göztepe (Süleyman Yalçın), Kartal (Lütfi Kırdar), Başıbüyük'teki hastanelerimizde (Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi), yavaş yavaş normal sağlık hizmetlerini planladığımız şekilde insanlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Acil Durum Hastaneleri'nin biraz daha fonksiyonunu farklılaştıracağız çünkü oralara şimdiye kadar tamamen sadece Kovid hastalarını alıyorduk. Şimdi artık diğer hastaları da almaya başladık. O hastaneler aslında tam teşekküllü hastaneler, ameliyathaneleri, tomografileri, anjiyo cihazlarıyla. Onları da artık toplumumuzun bekleyen sağlık ihtiyaçları için sunmaya başlayacağız. İstanbul'da yoğun bakım yatakları her zaman sorun olurdu ama son açılan hastanelerle beraber şu anda acil yoğun bakım bekleyen hastamız çok az. Yeni atanan personellerle beraber de özellikle kamu tarafında tam kapasiteye rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Çavuşoğlu: Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz
Çavuşoğlu: Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz
Buz Devri'ndeki sincap sonunda meşe palamudunu yakaladı
Buz Devri'ndeki sincap sonunda meşe palamudunu yakaladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Emlakta 'yabancıya' dönemi: Türkler aramasın!
Emlakta 'yabancıya' dönemi: Türkler aramasın!
Kuşadası Belediye Başkanı: Bu olaylar bize kurulan bir kumpastır
Kuşadası Belediye Başkanı: Bu olaylar bize kurulan bir kumpastır

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Çalışmak için en iyi 100 şirket

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...