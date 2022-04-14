Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, AA muhabirine, son iki aydır dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının azalma eğilimine girdiğine işaret etti.

Hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgileri paylaşan Turan, şunları kaydetti:

"Özellikle son haftalarda hastanemize başvuran hasta sayısı ciddi anlamda azaldı. Yoğun bakım ihtiyacı gösteren hasta sayısı çok ciddi anlamda yüzde 80 oranında azaldı. Artık hastaneye ya da yoğun bakıma yatış ihtiyacı duyan pozitif vaka sayımız yok denecek kadar az. Bu çok sevindirici. Sadece kendi hastanemiz özelinde değil, Türkiye genelinde de durum bu şekilde. Pozitif vakalar oluyor ama bu vakaların klinikleri kötü değil. Bu nedenle ayakta geçirilebiliyor."

- Bazı hastanelerde Kovid-19 bölümleri kapatıldı

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi'nde salgının başından itibaren Kovid-19 için ayrılan yoğun bakım alanlarının son bir ayda azaltıldığını ifade etti.

Bu alanların artık salgın öncesi dönemdeki gibi diğer hastalıklarla ilişkili ihtiyaçlar için kullanıldığını vurgulayan Turan, "Tüm şehirlerdeki hastanelerde benzer durumu görüyoruz. Tüm hastanelerde artık Kovid-19 servisleri boş, yoğun bakım yatak ihtiyacı görülmüyor. Bu nedenle hatta bazı hastanelerde Kovid-19 bölümleri tamamen kapatıldı. Belli bölgelerde, belli hastanelerde devam etmekte." diye konuştu.

Turan, Kovid-19 vaka sayıları ve hastane doluluk oranlarındaki azalmanın iki önemli nedeninin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"En önemli nedenlerden biri etkin ve tam aşılama. Aşılamada ne kadar etkin ve başarılı olursanız bu mücadelede de o kadar önde oluyorsunuz. İkinci neden Omicron varyantının mevsimsel grip benzeri özelliklere dönmesi, hastalık şiddetinin düşük olması.

Tüm dünyanın beklentisi Kovid-19'un daha önceki yıllardan tanıdığımız mevsimsel grip etkenleri gibi olması yani aslında biraz endemik davranması. Hastalığın var olacağını ama dönemsel olarak artacağı bir düzenek oluşacağını düşünüyoruz."

- "Yaz mevsimi pandeminin izlerinden kurtulma dönemimiz olacak"

Prof. Dr. Turan, salgının gidişatına ilişkin, "Kişisel görüşüm, baharla birlikte bir bahar havası da geldi. Halkımız da çok mutlu. Kovid-19 dönemi geçiyor. Yaz mevsimi için daha da umutluyum, inşallah bu yaz pandeminin izlerinden kurtulma dönemimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının da salgın nedeniyle çok zorlu bir iki yılı geride bıraktığına dikkati çeken Turan, özellikle yoğun bakım birimlerinde fiziksel yorgunluktan öte duygusal anlamda büyük zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Turan, salgının etkisinin azalmasının sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Artık Kovid-19 dışı nedenlerle hastane ihtiyacı duyan hastalarımıza hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu pandemi biter ve bundan sonra dünyada da ülkemizde de böyle bir durumla karşı karşıya kalınmaz. Sağlık çalışanlarımız artık daha umutlu."