Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.
Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.
Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.
Erdoğan'ın günlük programında yer almayan bu ziyaret, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Her iki liderin görüşme sonrası birlikte açıklama yapması bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız