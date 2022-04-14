Beşiktaşlı Montero'dan korkutan kaza!
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. Ciddi bir durumu olmayan İspanyol oyuncu, kazanın ardından tesislere gidip antrenmana katıldı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 14 Nisan 2022 13:24
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı.
Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız