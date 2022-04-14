Mansur Yavaş'tan 'abonman' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından öğrecilerin abonman tarifelerinin Başkentray'da da geçerli olacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 13:48
Mansur Yavaş tweetinde: Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun.
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Türkiyenin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 14, 2022
UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentrayda da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun.