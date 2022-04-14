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Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ın tamamını hisse başı 54 dolardan almayı teklif etti. Musk geçtiğimiz günlerde şirketin yüzde 9.2'lik hissesini almıştı. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk, Twitter'da en fazla hissesi olan yatırımcı konumunda.

Kaynak : NTV
Eklenme : 14 Nisan 2022 13:51
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Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın en sadık kullanıcılarından.

Her paylaşımıyla olay olan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 25 yükselmişti.

Yüzde 9.2 ile yetinmeyen Elon Musk şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek Twitter'ı satın alabileceğini söyledi.

Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerindeydi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 42 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor.

Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini farkettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.

ELON MUSK'IN SERVETİ

Elon Musk hem Tesla hem SpaceX şirketlerinin sahibi. Fortune Dergisi'nin hesaplarına göre Elon Musk 277/ milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı.

Musk halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip. Musk kalanı için 38 milyar dolara yakın bir parayı gözden çıkarmış durumda. Bu da Musk'ın servetinin yaklaşık yüzde 15'i anlamına geliyor.

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