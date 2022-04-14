Bakanı Bilgin, işverenleri istihdam destek programına davet etti

Bilgin, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) bir otelde düzenlenen 49. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, bunda sağlık alanındaki yatırımların ve sosyal güvenlik şemsiyesinin genişliğinin etkili olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin salgının olumsuz etkilerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin dünyadaki olumsuz ekonomik konjonktürden kurtularak istihdam yaratan ve ihracata dayalı büyümeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları arasında yer alan İşbaşı Eğitim Programı'nda değişiklik yaptıklarını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"İşbaşı Eğitim Programı; işi içerisinde, üretim içerisinde eğitimdir. Üretim içerisinde eğitime ilave istihdam yaratan işletmelerimize destek veriyoruz. Yeni işe aldıkları işçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz. Burada şartımız üç ay biz verdik, dokuz ay da siz çalıştıracaksınız. Altı ay aldıysanız üçle çarpacaksınız 18 ay da siz çalıştıracaksınız. Yani yaklaşık bir ve iki yıl iş garantili Aktif İşgücü Programını uygulamaya açtık. Bütün işletmeleri bu programa davet ediyorum."

- "Beyaz Bayrak töreni bayramdan sonra yapılacak"

Kamuya sorumluluklarını yerine getiren ve sendikal örgütlülüğe sahip iş yerlerini teşvik için "Beyaz Bayrak" uygulamasını hayata geçireceklerini anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Beyaz Bayrak törenimizi Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştireceğiz. Beyaz Bayrak, Türk-İş'te oluşturduğumuz bir fikirdi. TİSK'teki arkadaşlarımız da bu fikre sıcak bakıp, desteklediler. Kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan ve örgütlü olan bütün işletmelere Beyaz Bayrak vereceğiz. Tıpkı beş yıldızlı otellerin kapısında olan yıldız gibi onların fabrikalarının önünü bu plaketi koyacağız ve bu beyaz bayrağı çekeceğiz. 'Burası düzgün işin yapıldığı yerdir, örgütlü iş yeridir' diyeceğiz. Bu proje, Türk çalışma hayatında sembolik bir değerinin olmasının yanında, Beyaz Bayrak olan işletmelerimize uyguladığımız birçok projede öncelik vereceğiz ve katkı sağlayacağız."

- "Sistemin yeni bir anayasa ile taçlanması gerekiyor"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyümesi için demokrasinin daha da güçlendirmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkanlık Sitemine geçiş bu demokratikleşme sürecinin en önemli adımıdır. Bunun tamamlanması gerekiyor. Bunun Seçim Kanunu'ndan diğer yasalara kadar bütün prosedürünün tamamlanması gerekiyor. Sonunda da bunun yeni bir anayasa ile taçlanması gerekiyor. Militarizmin ürünü olan, baskı rejimlerinin ürünü olan darbe anayasalarının artık Türkiye'ye tek maddesinin bile yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye daha demokratik bir anayasa yaparak büyümesini daha ileri taşımalıdır."