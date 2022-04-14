Kahramanmaraş'ta hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi
Tesla CEO'su Musk, hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunurken, şirketin toplam değerinin yaklaşık 41 milyar dolara denk geldiği belirtildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 14:26
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, Beyceğiz ve Karşıyaka mahallelerinde tespit edilen dar gelirli 40 ailenin bakkal borcunun hemşehrileri olan MÜSİAD İngiltere Şubesi Başkanı Mustafa Demir tarafından kapatıldığını belirtti.
Hayırseverler tarafından gerçekleştirilen bu tür davranışların sevindirici olduğuna işaret eden Güven, bu durumun diğer iş insanlarına da örnek olması temennisinde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız