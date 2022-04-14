Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Eklenme : 14 Nisan 2022 14:58
Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Sedrettin Taylan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Taylan hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi için Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız