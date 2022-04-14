TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı

İSTANBUL'da pazar günü 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. Aynı gün yapılacak ALES nedeniyle sınava katılacaklara uyarı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 15:11
Yazdır
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı

İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Ayın gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 'na girecek adaylara uyarıda bulunuldu.

Etap kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

FATİH VE ÇEVRESİ

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi:

Fevzipaşa Caddesi

Balat Yolu

KAPAT [X]

Cemil Birsel Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ

Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

Beyoğlu - İnönü Caddesi

Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Necatibey Caddesi

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Palanga Caddesi

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

Alternatif Yollar:

Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

Tarlabaşı Bulvarı

Cumhuriyet Caddesi

Taşkışla Caddesi

Barbaros Bulvarı

Adnan Saygun Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu Caddesi

Sekbanlar Sokak

İnşirah Sokak

Küçük Bebek Caddesi

Köybaşı Caddesi

Eski Büyükdere Caddesi

ANADOLU YAKASI

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar:

Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilecek.

Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)

D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)

Sait Çiftçi katılım

Alternatif Yollar:

Büyükdere Caddesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

NOT: Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30

1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii)

2. Sait Çiftçi Katılım

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45

1. Uzunçayır Köprülü Kavşak

2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Ramazan Bayramı dolayısıyla hızlı tren seferleri arttırıldı
Ramazan Bayramı dolayısıyla hızlı tren seferleri arttırıldı
Çavuşoğlu: Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz
Çavuşoğlu: Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz
Buz Devri'ndeki sincap sonunda meşe palamudunu yakaladı
Buz Devri'ndeki sincap sonunda meşe palamudunu yakaladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık

Bu Habere Tepkiniz

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Çalışmak için en iyi 100 şirket

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...