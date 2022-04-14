EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı 2022-EKPSS Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 15:27
24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15'ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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