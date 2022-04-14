Bakan Koca: Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkıyor

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık altyapılarının durumunu yerinde görmek, tıp fakültesi öğrencileriyle görüşmek ve sağlık çalışanlarıyla hemhal olmak için Sakarya'da bulunduklarını söyledi.

Vali Kaldırım ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile şehirde verilen sağlık hizmetleri ve yeni hizmet mahalleri hakkında değerlendirme yapacaklarını aktaran Koca, "Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz bundan sonrası için bunu değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

- "Sorunları aşmak için büyük çaba sarf ediyoruz"

"Salgın günleri artık geride kalıyor." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığı zirvede tutmaya kararlıyız. Gücü ve sağlam altyapısıyla dünyanın gıpta ettiği sağlık sistemimiz, deneyimli sağlık insan kaynağımız, hepimizin gurur kaynağı oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde, sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz.

Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken, gündemimiz de değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz. Bütün sorunları aşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu aşamada, Sakarya bizim için son derece önemli bir merkezimiz. Bu şehrin adına yaraşır bir hizmet vermekte kararlıyız."

Bakan Koca, ziyarette özellikle sağlık yatırımlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, geçen ay iki yeni 1. basamak sağlık tesisini hizmete açtıklarını, şu an toplam 1776 yataklı (hastaneler dahil olmak üzere) toplam 9 yatırımın inşaatının devam ettiğini, ihale, arsa ve proje aşamasında olan 4 yatırımlarının daha mevcut olduğunu anlattı.

- "Sakarya Şehir Hastanesi tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

En önemli yatırımlardan biri Sakarya Şehir Hastanesinin gelecek yıl tamamlandığında 1000 yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline geleceğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakarya'mızda toplam yatak sayısını 2002'den bugüne, 960'dan 2 bin 354'e, yani tam 2,5 katına çıkardık. Bu yatırımlarla Sakarya'da 4 bin 130 yatakla sağlık hizmeti vereceğiz. 2002'de 6 olan 112 acil istasyon sayısı 37'ye, ambulans sayısı ise 9'dan 65'e çıktı.

Sakarya'daki bu dev yatırımlara paralel olarak insan kaynağımıza da çok önem veriyoruz. Bugün ilimizde 9 bin 76 kişilik sağlık ordumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu sayı 2002'de 1948'di. Bugün ayrıca burada pırıl pırıl gençlerle tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerimizle görüşeceğiz. Yarının hekimleriyle bir hekim ve hekim adayı olarak sohbet edeceğiz. Hastanelerimizde şifa bekleyen hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam da iftarda meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Bugünkü ziyaretimizin tek amacı, sağlık sistemimizi daha iyi hale getirmek için istişarelerde bulunmak. Yarın vereceğimiz hizmetleri, bugünden planlamaktır. Meslektaşlarımızın ve yarının hekimlerinin bugünkü önerilerini dinlemektir."

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, sağlık bakan yardımcıları Halil Eldemir ve Sebahattin Aydın da yer aldı.

Bakan Koca, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.