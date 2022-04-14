Barışma teklifini kabul etmediği için öldürüldü

Aksu Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede ailesiyle yaşayan İrem Kostakoğlu (27) evine giderken kendisini takip eden eski erkek arkadaşı Yunus Emre Kostakoğlu tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Daha sonra Yunus Emre Albayrak silahla kendini vurarak ağır yaralandı. Silah sesi üzerine merdivenlere koşan komşuları tarafından polise bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Yunus Emre Albayrak'ı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden İrem Kostakoğlu'nun cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

Albayrak'ın, İrem Kostakoğlu'nu ayrıldıktan sonra barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.