'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama

SGK'dan, bir gazetede bugün "Şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı. Yolsuzluğu örtbas çabası" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "1 Nisan 2021'de 21 kurum personeli hakkında görevlendirilen iki başmüfettişten birinin görevden el çektirildiği, olayın örtbas edilmeye çalışıldığının" iddia edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görevlendirilen müfettişlerden birinin görevden el çektirildiği ve olayın örtbas edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer alan ifadelerin aksine bahse konu soruşturma, soruşturmayla ilgili olarak ilk defa görevlendirilen iki müfettişçe sonuçlandırılmıştır.

Habere konu olay hakkında söz konusu müfettişlerce hazırlanan rapor ve ekleri ilgili mevzuat gereğince ifası için yürürlüğe konulacaktır."