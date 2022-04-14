WhatsApp, grup sohbetlerini 'topluluklara' dönüştürecek

WhatsApp başkanı Will Cathcart, yeni özelliğin 256 kullanıcıyla sınırlı grupları, yöneticilerin binlerce topluluğa uyarı gönderebileceğini söyledi.

WhatsApp toplulukları sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını kolayca oluşturabilecek.

Topluluklardaki kapsamlı yeni araçlar yöneticilere, herkese gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma gibi yetkiler verecek.

Topluluklar bir okul müdürünün tüm ebeveynleri bir araya getirip önemli haberler paylaşmasını ve belli sınıflar, müfredat dışı aktiviteler veya gönüllü ihtiyaçları için gruplar kurmasını kolaylaştıracak.

İfadeler

WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

Yönetici tarafından silme

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

Dosya paylaşma

Artık 2 gigabayta çıkardığımız dosya paylaşma desteğiyle kullanıcılar projelerde kolayca işbirliği yapabilecek.

Daha büyük sesli arama grupları

Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tamamen yeni tasarımıyla 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği sunacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, toplulukların önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını açıkladı.

Meta ayrıca, devam eden, beyan edilen gizlilik ekseninin bir parçası olarak, uygulamalarında diğer mesajlaşma servislerinde uçtan uca şifrelemeyi kullanıma sunmayı planlıyor.