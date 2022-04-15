15 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı test sürüşüne katılacak, Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı inceleme gezisi ile Anadolu Hisarı gezisine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/11.30/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşba Belediyesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi"ne katılacak, Van Gölü'ndeki kıyı ve dip temizliğini inceleyecek.

- Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Özalp'ta iftar programına ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Van/14.00-20.30)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/14.00-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/İstanbul/15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hadim'de Belediyeyi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, Eyiste Viyadüğü şantiyesinde incelemede bulunarak basın toplantısı düzenleyecek.

- Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanları ile iftarda buluşacak.

(Konya/13.30-15.00/Antalya/19.38)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Edremit-Eceabat parkurunda yapılacak.

(Balıkesir/09.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi başlayacak; Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(Trabzon/Kayseri/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor, Tuzlaspor-Gençlerbirliği, İstanbulspor-Bursaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/20.30)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar yarı final mücadelesinde, VakıfBank ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/17.30)