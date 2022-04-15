İstanbul'da gecekondunun üzerine tır devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gecekonduda mahsur kalanlar olduğu bildirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Nisan 2022 07:24
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gecekonduda mahsur kalanlar olduğu bildirildi.
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde evin üzerine inşaat demiri yüklü tır devrildi. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile tır sürücüsü Remzi B. yaralandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız