İstanbul'da gecekondunun üzerine tır devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gecekonduda mahsur kalanlar olduğu bildirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Nisan 2022 07:24
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gecekonduda mahsur kalanlar olduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız