Barolara puanlamaya göre ödenek

Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik teftiş açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik teftiş açıklaması
'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
İstanbul'da toplu ulaşım zammında öğrenciler için yeni karar
İstanbul'da toplu ulaşım zammında öğrenciler için yeni karar
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Barolara puanlamaya göre ödenek

AK Partili Ali Özkaya "Erzurum Barosu, İstanbul 2 No.lu Barosundan daha fazla ödenek alıyor. Bu adil değil" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Nisan 2022 07:31
Yazdır
Barolara puanlamaya göre ödenek

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanun Teklifi görüşmelerine, kurulan ikinci baroların ödeneklerinin artırılmasına yönelik tartışmalar damga vurdu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya baroların gelirlerinin adil bir şekilde artırılması gerektiğini söyledi. Özkaya "İstanbul Barosu 24 milyon TL, İstanbul 2 No.lu Barosunun 1 milyon TL, benim memleketim olan Afyon Barosunun 573 üyesi var o da 1 milyon TL alıyor. Erzurum Barosunun 673 üyesi var. Onun da ödeneği 1 milyon 50 bin TL. Kocaeli Barosunun 2 bin 113 üyesi var. Kocaeli Barosu 2 milyon 700 bin TL ödenek alıyor. İstanbul 2 No.lu Barosu (2 bin 435 üye) Kocaeli Barosundan daha az alıyor. Bu adil mi arkadaşlar?" dedi.

Teklife göre; aynı ilde bulunan barolara ödenek dağıtımında puanlama sistemi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlama, baroların üye sayısı ve bulundukları ilin nüfusu baz alınarak yapılacak. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MUHALEFETTEN "KAPATACAĞIZ" TEHDİDİ

Öte yandan, kanun teklifi görüşmeleri sırasında, muhalefetin "2'nci baroları kapatacağız" şeklindeki tehdit söylemleri de tepki çekti. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Özkaya "Senin gücün yetmez o işe bak! Hiç kimseye peşkeş çekilmiyor. Bakın, biz gücümüz yettiği halde "Kapatacağız" demiyoruz. Adaletli bir düzenlemeyi öneriyoruz ve bu adaletli düzenleme de inşallah, hayırlı olacak diyorum" diye konuştu.

Ebru Karatosun

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
DİSK ve KESK'ten 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlama kararı
DİSK ve KESK'ten 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlama kararı
TESK'ten 'esnafa özel elektrik tarifesi' talebi
TESK'ten 'esnafa özel elektrik tarifesi' talebi
DİSK, KESK, TTB, TDB ve TMMMOB'dan ortak 1 Mayıs açıklaması
DİSK, KESK, TTB, TDB ve TMMMOB'dan ortak 1 Mayıs açıklaması
Sendikadan 'öğretmen izdivaç' sosyal medya hesabı için suç duyurusu
Sendikadan 'öğretmen izdivaç' sosyal medya hesabı için suç duyurusu
SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi
SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi
UMED Medya Akademisi tamamlandı
UMED Medya Akademisi tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri