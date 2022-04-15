Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyle eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Memur-Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini istiyor.

"DEVLET İŞİ MEMUR ELİYLE YÜRÜTÜLÜR"

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor.

Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura imza attırmak durumunda kalıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Yapılacak düzenleme ile bütün bu engeller ortadan kalkacak, yıllık izinleri de bir sonraki yıla devredebilecek.

Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.

KADRO VE EK GÖSTERGEDE SON RÖTUŞ

Çalışma Bakanı Bilgin, Toplu Sözleşme Kongresi'nde yaptığı açıklamada sözleşmeli personelin kadro hakkına sahip olması için çalıştıklarını, çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

Kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı düzenleyerek belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istediklerini belirten Bakan Bilgin, sosyal taraflarla ele alarak çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Bilgin, "Sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama bunu gönüllülük esasına bağlayacağız.

Kamuda çok fazla sözleşmeli statüsü var, onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip olacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz. Bu konular önümüzde çok önemli ödevlerimiz olarak duruyor" dedi. "Sözleşmeli memurlara kadro, ek gösterge çalışmasının Mayıs'ta tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

HAZAL ATEŞ