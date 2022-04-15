Motorine zam gelmesi bekleniyor

İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.