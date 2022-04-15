6 ilde terör soruşturması: 105 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Eklenme : 15 Nisan 2022 09:56
Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 66'sı yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Bitlis ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, zanlılardan 66'sı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız