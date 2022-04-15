Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,41 puan değer kazanarak 2.478,82'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının iyimserliği törpülediğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.