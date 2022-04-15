Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi

Galatasaray'ın, Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlık ve erken seçimle sonuçlanan son genel kurulu öncesinde, Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre; Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos, 36 yaşındaki santrforu yıllık 850 bin euro garanti para artı maç başı primler karşılığında ikna etti.

Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma, Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalkmış durumda.

Fransız kulübü Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı, Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek.

Süper Lig'den ilgi var

Tecrübeli futbolcunun gözü de doğal olarak Sarı-Kırmızılılar'da gerçekleşecek erken seçime çevrilmiş durumda. Ancak Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor.

A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.