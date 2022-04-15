Ayı saldırısında kopan kolu kurtarıldı

Erzurumlu 59 yaşındaki iki çocuk babası Kandemir, yaklaşık 7 ay önce arkadaşlarıyla Tortum ilçesi kırsalında doğa gezisine çıktı. Bu sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Kandemir, ayının darbelerinden korunmaya çalıştı.

Bu sırada Kandemir'in dirsek altı seviyeden sol kol kısmını ısırıp koparan ayı, daha sonra bölgeden kaçtı.

- Erken müdahale için ambulans helikopter yönlendirildi

Ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Kandemir, burada el cerrahı Dr. Ömer Ayık, ortopedist Doç. Dr. Sinan Yılar ve plastik cerrah Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olgun tarafından ameliyata alındı.

Doktorların yoğun uğraşı ve zamanla yarışı sonucu yerine dikilen Kandemir'in koluna, 6 aylık süreçte enfeksiyon temizleme ve doku nakli operasyonları da yapıldı.

Sağlık durumu iyi olan Kandemir, erken müdahale sonucunda uzuv kaybı riskinden de kurtuldu.

Dr. Ayık, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki el yaralanmaları ve uzuv kopmalarının kabulü ve tedavisi açısından merkez konumda olduklarını belirtti.

Vakaya müdahalede uzvu yaşatıp enfeksiyonu kontrol altına almayı öncelediklerini ifade eden Ayık, şöyle konuştu:

"Bu sürecin sonunda uzuv fonksiyonlarını geri kazanmak için kaybolan kas ve kemiklerin yerine vücudun farklı bölgelerinden doku nakilleri gerçekleştirdik. Ameliyat sonucu büyük nesneleri kavrayabilen, yemek yeme ve kıyafet giyme gibi günlük işlerde diğer eline yardımcı olabilen uzva sahibiz. Uzun dönemde bu fonksiyonların daha olumlu yönde gelişmesini bekliyoruz."

- "Dokular çok parçalıydı"

Plastik cerrah Olgun ise düz kesilerde cerrahi işlerin daha kolay olduğunu belirterek, "Hastanın kolunu ayı ısırdığı ve öğüttüğü için dokular çok parçalıydı. Böyle durumda kopan uzvun tutma şansı azalıyor ve uzuv fonksiyonlarının kazanılması için daha fazla uğraş gerekiyor. Bu vakada işler yolunda gitti. Doku nakilleri ile damar, sinir kas ve kemiklere cerrahi müdahale yapıldı." diye konuştu.

Fizyoterapist Halil İbrahim Akçay da yaralanma sonucu hasta Kandemir'in kolunun ağır hasar gördüğünü ve cerrahi işlemler sonrası rehabilitasyona devam ettiklerini anlattı.

Hasta Kandemir de yaşadığı korku dolu olayı unutamadığını aktardı.

Doğa yürüyüşünde aniden karşısına ayı çıktığını ve kendisine saldırdığını dile getiren Kandemir, "Kolumu tamamen koparttı. Hocalarım sağ olsun çok ilgilendiler. Özellikle Ömer hocama ve tüm doktorlara teşekkür ederim. Allah razı olsun, aylardır benimle uğraşıp kolumu kurtardılar. Kolumu sadece deri parçası tutuyordu. Ayı beni yaraladıktan sonra kaçtı." şeklinde konuştu.