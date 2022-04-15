Enerji düzenleyicileri bölgesel birliği (ERRA) Genel Kurulu'na EPDK damga vurdu

EPDK Kurul Üyesi Ahmet Çağrı ÇİÇEK, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu Üyeliğine ikinci kez seçildi.

Üyelerinin düzenleyici çerçevelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi misyonuyla sürekli gelişen ve düzenleme dünyasında bir referans noktası olma vizyonuyla çalışan ERRA'nın 48 üyesi bulunuyor. Ahmet Çağrı Çiçek'in yönetim kurulu üyeliği ile birlikte EPDK da birliğin ortaya koyduğu politikalara ve bölgesel enerji düzenleme faaliyetlerine önemli katkılar sağlıyor.

ERRA Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Macaristan'ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek'in yanı sıra, Avusturya'dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan'dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya'dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, ve Macaristan'dan Pal Sagvari Yönetim Kurulu Üyeliğine ikinci kez seçildi. ERRA Genel Kurulu ayrıca, yönetim kurulu üyelerinden Maia Melikidze'yi ERRA Başkanlığına; Pal Sagvari'yi ise ERRA Başkan Yardımcılığına yeniden seçti.

ERRA Genel Kurulunda ayrıca, birliğin mali tabloları ile iki yıllık iş planı ibra edilirken, Enerji Topluluğu tarafından oluşturulan Ukrayna Enerji Destek Fonuna 25 bin avro kaynak sağlanması da kararlaştırıldı. Söz konusu fon, Enerji Topluluğu Sekretaryası ile Ukrayna Enerji Bakanlığı arasında imzalanan güven anlaşması ile Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın enerji altyapısının işlerliğinin korunmasını sağlamak üzere kaynak tahsisi amacıyla oluşturulmuştu.

Konuyu değerlendiren ERRA Yönetim Kurulu ve EPDK Kurul üyesi Ahmet Çağrı Çiçek yeni dönemde de bölgesel enerji düzenleme faaliyetlerine Türkiye'nin etkisini sürdüreceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesinin en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Çiçek, bu süreçte bölgesel enerji dengelerinin gözetilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çiçek şunları söyledi: "Yurtta barış dünyada barış ilkesi elbette vazgeçilmezimizdir. Ancak bugün dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu savaşın etkileri bölgesel enerji piyasalarında uzun yıllar hissedilebilir. Bu sebeple ERRA'nın üzerinde önemli bir sorumluluk var. Bu konuda ülkemizin ortaya koyduğu duruşu ERRA yönetiminde de sürdüreceğiz. Türkiye'nin diplomatik hassasiyetlerini gözeterek bölgemizdeki enerji düzenleme faaliyetlerine katkımız devam edecek."

