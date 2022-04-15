2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu açılması planlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantının en önemli gündem maddesi, erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi ve erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak için 2022 yılı sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar oldu.

Toplantıda, bakanlık tarafından erken çocukluk eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımların önemi vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı toplantıda yaptığı sunumda, MEB'in okul öncesi eğitim hedefleri ve bunların içerisinde özel bir yer tutan İstanbul'daki erken çocukluk dönemi eğitimlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yazıcı, toplantının çıktılarının tüm ilçelerdeki çocukların çok yönlü gelişimine ve öğretmenlerin desteklenmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da proje kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra bu okullarda yürütülen bakanlık, il ve ilçe projelerinin yoğunlaştırılmasının, sosyal faaliyetlerin artırılmasının, velilere ve öğrencilere yönelik kurs ve eğitimler yapılmasının önemini vurguladı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise ortaöğretim kurumlarında fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde erken çocukluk dönemi okul sayısının arttırılması ve bu anlamda ilçe müdürlerinin liseleri birebir ziyaret ederek, okul öncesi sınıflarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, özel eğitim alanında da erken çocukluk eğitim çalışmalarının arttırılmasının önemine işaret ederek, özel eğitim anaokullarının açılması gerektiğini, bunun mümkün olmadığı yerlerde de özel eğitim ana sınıflarının açılarak projeye dahil edilmesinin fayda sağlayacağını ifade etti.

Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, döner sermaye kapsamında üretim yapan okulların ihtiyaç merkezli öğretimi öncelemeleri, meslek liselerindeki kullanılabilir boş alanların erken çocukluk dönemi eğitim yerlerine tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ise klasik Halk Eğitim Kurslarının dışına çıkılarak hiç kurs açılmayan modüllerden de kurslar açılabileceği önerisinde bulundu.

- İstanbul'da 831 ana sınıfı

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul projesi"nin en önemli parçası olan erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. Bu kapsamda İstanbul'da 831 ana sınıfı açılması hedefleniyor.