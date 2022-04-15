Pansiyonun penceresinden düşen hemşire ile ilgili 'parmak izleri' incelenecek

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun penceresinden düşen hemşire Şebnem Köker'in hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini fakat buradan henüz cevap gelmediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan baba Abdullah Köker, kızının büyük bir senaryoyla katledildiğini belirterek, kızının tırnağında başka bir kadına ait DNA profilinin çıktığını, bunların kime ait olduğunun tespit edilemediğini söyledi.

Söz verilen sanık Timuçin Bayhan ise odada üçüncü bir kişinin kesinlikle olmadığını, otelin kamera kayıtlarının olmadığının kendisine cinayet büro ekiplerince söylendiğini, maktulün kendisine hediye ettiği gitarın yaklaşık 30 santimetre olduğunu, bununla bir kediye bile vurulsa bir şey olmayacağını öne sürerek, "Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt kasasında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğu ve ilgili emniyet birimine yazı yazılarak söz konusu izin, pencerenin alt kasasındaki konumlanmasının grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi.

Sanık Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olay

Şebnem Köker, 7 Haziran 2021'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıza Paşa Sokak'taki bir pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından aynı pansiyonda kaldığı belirlenen Timuçin Bayhan gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Timuçin Bayhan'ın olayın sıcağı sıcağına tanık sıfatıyla alınan ifadesi ile şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Köker'in düşme saati konusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu, Köker'in sol elinin üçüncü parmağındaki tırnağın kırıldığının tespit edilmesi ve olayın gerçekleştiği yerde ikisinden başka kimsenin bulunmaması hususları dikkate alınarak üzerine atılı eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespiti için yargılama yapılmasına muhtaç olunduğu belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.