Ankara-Niğde Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü öldü
Ankara-Niğde Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 16:24
Ankara-Niğde Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen İ.G. idaresindeki 50 AZZ 751 plakalı tır, Ahiboz mevkisinde şarampole devrildi.
Araçtan dışarı fırlayan İ.G, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, tır çekilene kadar tedbir amaçlı yolun bir şeridini trafiğe kapattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız