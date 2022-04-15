Yaralı Asteğmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Vatani görevini yaptığı Mardin'in Kızıltepe ilçesi'de, 9 Mart 2022 tarihinde yaralandıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan ve burada tedavi görürken dün hayatını kaybeden Asteğmen Semih Ucay, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 16:53
Piyade Asteğmen Semih Ucay'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Çorum'a getirildi. Bugün, Akşemsettin Camiinden Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık mezarlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız