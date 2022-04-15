Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı

Ramazan Bayramı yaklaşırken tren seferlerine talep arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu kapasitesini artırma kararı aldı.

Hem yüksek hızlı tren (YHT) hem de konvansiyonel hatlarda ek seferler yapılacak.

10 günde 45 bin 528 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Ek seferlerle, YHT hatlarında 10 bin 728 yolcu seyahat edebilecek. Konvansiyonel hatlarda da trenlere toplam 34 bin 800 kişilik 580 pulman vagon eklenecek.

29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki bilet satışları başladı

YHT ek seferleri, Ankara-İstanbul Söğütlüçeşme ve Konya-İstanbul Söğütlüçeşme hatlarını kapsayacak.

Konvansiyonel ana hatların neredeyse tamamı için geçerli olan ek seferler, bölgesel hatlarda Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı güzergahında hizmet verecek.

Ek seferler 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.