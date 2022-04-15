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İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması

İstanbul Valiliği, 1 Ocak-15 Nisan'da 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 7 bin 684'ünün kentten sınır dışı edildiğini, 7 bin 590'ının ise sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 18:15
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İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, şehirde düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumlarca yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterildiği, ilgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemlerin ivedilik ve kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden 23 bin 72'sinin İstanbul'dan sınır dışı edildiği, 39 bin 525'inin ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2022 yılında düzensiz göçle mücadeleye ilişkin, "1 Ocak-15 Nisan 2022 arasında; 4 bin 661'i Afganistan, 1418'i Pakistan olmak üzere 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7 bin 684'ü İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 7 bin 590'ı sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." bilgisi verildi.

- Sosyal medyadan suç unsuru taşıyan paylaşımda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı

Bu çalışmalar devam ederken, son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımların yapıldığına işaret edilen açıklamada, yapılan paylaşımların ilgili kurumlarca yakından ve titizlikle takip edildiği, suç unsuru taşıyan paylaşım ve kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu paylaşım yapanlara uygulanan işlemlerle ilgili şunlar aktarıldı:

"Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu A.A, çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu H.I, sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu Z.W, U.M, M.K adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır. Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu T.M.S sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalyede oturarak tartışma çıkaran Suriyeli H.H, Pakistan uyruklu C.R ve N.M ile gasp olayına karışan Libya uyruklu A.M.D isimli şahıslar geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınır dışı işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, "Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır." denildi.

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