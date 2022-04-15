İçişleri Bakanlığı yarın yetimler için iftar programı düzenleyecek
İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 18:19
Ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.
Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.
İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız