EGM'den, 'Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesabı' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığı bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.