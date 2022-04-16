16 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de üye katılım törenine katılacak, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda inceleme gezisi yapacak, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği İftar Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/15.00/15.45/16.30/19.52)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'da koruyucu aileler ile bir araya gelecek, Türk gençleriyle iftar programına katılacak.

(Düsseldorf)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/19.34)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na ve Cihannüma İstanbul Sahur Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00-23.59)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Rize/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak; Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftar programına katılacak.

(Bursa/13.00-19.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Partili milletvekilleri, İl Başkanı, Kaş İlçe ve Belediye başkanlarının katılımıyla toplantı yapacak, Phaselis Tüneli'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/12.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstinye'deki Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etap yarışı Gelibolu-Tekirdağ parkurunda yapılacak.

(Çanakkale/11.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Altay-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/Antalya/İzmir/16.00/İstanbul/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altınordu-Manisa FK, Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Kocaeli/İzmir/16.00/Bolu/20.30)

5- TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta toplam 3 maçla, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31. hafta toplam 5 maçla, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta tek maçla başlayacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası başlayacak; Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Ankara/13.00/Bursa/20.30)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Nesibe Aydın, Galatasaray-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçları yapılacak; 25. haftanın son maçında Fenerbahçe Safiport ile BOTAŞ karşı karşıya gelecek.

(Mersin/13.00/İstanbul/14.00/16.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5-8'incilik etabı başlayacak; Spor Toto-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/17.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT ile Galatasaray HDI Sigorta 5'incilik, Kuzeyboru ile de Aydın Büyükşehir Belediyespor 7'ncilik mücadelesinin ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00/Aksaray/15.00)

10- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

(İstanbul/11.00)

11- Türkiye Curling Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 1. Mali Kurulu yapılacak.

(Ankara/11.00)