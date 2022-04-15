'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
İBB, öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan ise İBB'nin açıklamasına yalanlama geldi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Nisan 2022 23:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İBB, yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray'a aktarıyor" iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yalanlama geldi.
Açıklama, Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.
Marmaray'a İstanbulkart ile ödeme yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu ödemenin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) havuzuna gittiği ifade edildi.
İBB'nin bu ücretten hizmet bedeli aldığı ifade edildi.
Marmaray, geçen yıl buradan 385 milyon lira bilet geliri elde ettiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız