MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine dair çalışmanın, eğitim müfettiş yardımcılığı alım sürecinin tamamlanmasından sonra yapılacağını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Nisan 2022 01:51
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekildedir:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılması öngörülen 2022 yılı eğitim müfettişlerinin yer değiştirmelerine ilişkin işlemlere yönelik olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı ile yapılan koordine sonucunda "2022 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı" alım sürecinin tamamlanmasından sonra yeniden bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız