Sayıştay, 5 üyelik için başvuru alacak

MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sayıştay, 5 üyelik için başvuru alacak

Sayıştay boş olan 5 üyelik için başvuru alacağını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Nisan 2022 01:52
Yazdır
Sayıştay, 5 üyelik için başvuru alacak

Sayıştay Başaknlığınca 16 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan duyuru şu şekildedir:

Sayıştay Başkanlığından:

Başkanlığımızda halen boş bulunan beş (5) üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacaktır.

Aynı Kanun'un 15 inci maddesi hükmü gereğince seçimi yapılacak üyeliklerin; üçü (3) "Sayıştay meslek mensupları", biri (1) "Maliye Bakanlığı meslek mensupları", biri de (1) "diğer adaylar" arasından seçilecektir.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde aşağıda yazılı belgeleri de eklemek suretiyle bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA" adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlgililere duyurulur.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:
1 - Özgeçmiş (bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde),
2- En az dört yıllık yükseköğrenimi bitirdiğine ilişkin belge,
3- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12'nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge,
4- İlgilinin kurumu tarafından onaylanmış hizmet belgesi,
5- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, yetkili sendika tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.