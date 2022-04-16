Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi.

Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu ve amcası Remzi Haytaoğlu, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye Şentürk ve babası Bekir Şentürk, Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız ve kardeşi Merve Yıldız, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, ağabeyi Fatih Cengiz ve yengesi Selfinaz Cengiz, Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü ve kardeşi Hüseyin Ünlü, Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut ve babası Ahmet Bulut, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu ve dayısı Süleyman Yüksel, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve kardeşi Beste Güler Aslan, Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban ve kuzeni Cemal Öz, Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık ve babası Mustafa Balık katıldı.

TEK TEK SOHBET ETTİ

Programda, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dava için yardım istedi. Duygusal anların da yaşandığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti. Erdoğan, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ile de görüştü.

EMİNE ERDOĞAN'A SARILARAK AĞLADI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağlarken, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de sohbet esnasında gözyaşlarını tutamadı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.