Kayyum atanan Flash TV yayın hayatına son verdi

2021 Ekim'de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yayın hayatına başlayan Flash TV'de kriz üstüne kriz yaşanmıştı.

Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV'de, Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.

16 Mart'ta kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ'un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

Flash TV'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV'ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."