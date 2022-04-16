İçişleri, belediyelerin 'kadın konukevi' takibini yapacak

Belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadığı valiliklerce takip edilerek İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Konukevi açan belediyeler İller İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, valiler, belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadığını takip edecek ve açılanlar İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Genel Müdürlük de yeni kadın konukevlerini hizmete alan belediyeleri 3 ayda bir internet sitesinden kamuoyuna ilan edecek.

Valiliklere 1 Nisan'da gönderdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Genelgesi" ile kadın konukevlerinin sayısını artırılmasını isteyen İçişleri Bakanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki hüküm gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açmak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca Bakanlık genelgesinde, bu konuda gerekli takibin yapılarak ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi veya sığınmaevi açılmasının sağlanması talep edilmişti.

Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilir." hükmü yer alıyor.