Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 11:27
Yazdır
Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

- BES'ten emekli sayısı 175 bin 258'e ulaştı

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 274 bin 272 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 232 milyar 513,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 25 milyar 612,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 258 milyar 125,4 milyon lira oldu.

31 Mart itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 175 bin 258'e ulaştı.

- BES ve OKS katılımcılarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 176 milyar 11,3 milyon lirası faizli fonlarda, 56 milyar 501,9 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 22 milyar 729,9 milyon lirası faizli, 2 milyar 882,3 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 6 milyon 194 bin 372 çalışanın biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon liralık fon tutarının ise 6 milyar 910,4 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 193,5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli, 67 milyar 695,4 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

- İlk çeyrekte toplam fon büyüklüğü 32 milyar 677,7 milyon lira arttı

2021 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 238 milyon lira, emekli olanların sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar 740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735 milyon 476 bin lira olmuştu.

Böylelikle 2021 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede yani bu yılın ilk çeyreğinde, katılımcı fon tutarı 26 milyar 939,8 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 374,2 milyon lira arttı.

KAPAT [X]

OKS'de ise bu yılın ilk çeyreğinde çalışanların biriktirdiği fon tutarı 2 milyar 363,7 milyon lira arttı.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ve OKS'deki birikimler dikkate alındığında 2021 yıl sonundan 31 Mart'a kadar toplam fon büyüklüğünde 32 milyar 677,7 milyon liralık yükseliş görüldü. Aynı dönemde 7 bin 983 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 31 Mart itibarıyla 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı.

Her geçen gün birikimlerdeki artışla 300 milyar lira büyüklüğüne doğru emin adımlarla ilerleyen BES'in bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyon 468 bin 644'ü buldu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! 10 soruda merak edilenler
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! 10 soruda merak edilenler
SGK, gelir gider dengesinde son 20 yılın zirvesini yakaladı
SGK, gelir gider dengesinde son 20 yılın zirvesini yakaladı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek
Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi

130 ülkeden 4 bin 66 fotoğrafçının katıldığı ve 64 bin 823 fotoğrafın yarıştığı ?Yılın Basın Fotoğrafları? yarışmasının kazananları belli oldu. İşte bu yıl dünyada yaşananların çarpıcı özeti...