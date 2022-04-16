'Okul ve restoranlara 'Heimlich manevrası afişi' asılsın' önerisi

'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Okul ve restoranlara 'Heimlich manevrası afişi' asılsın' önerisi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, nefes borusunun yabancı bir cisimle tıkandığı durumlarda Heimlich manevrası tekniğiyle kişilerin hayatının kurtarılabildiğine işaret ederek, okul ve restoran gibi yerlere bilgilendirici afişler asılması önerisinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 11:29
Yazdır
'Okul ve restoranlara 'Heimlich manevrası afişi' asılsın' önerisi

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes borusunun yiyecek veya yabancı bir cismin kaçmasıyla tıkandığı vakaların her yaşta olabildiğini ama çoğunlukla bebek ve çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Nefes borusu tıkanmalarının, bebeklerde çoğunlukla küçük cisimleri ağza götürme eğilimi, yetişkinlerde ise hızlı yemek yeme veya yerken konuşma nedeniyle meydana geldiğini belirten Oğuztürk, bunun da hayati risk taşıdığına dikkati çekti.

Oğuztürk, solunum yolundaki tıkanmaların "kısmi" ve "tam" olarak ikiye ayrılabileceğini dile getirerek, "Kişi rahat konuşamıyor ama sıkıntısını kelimelerle ifade etmeye ve öksürmeye çalışıyorsa kişide kısmi tıkanıklık vardır. Eğer kişi konuşamıyor ve nefes alamıyorsa, kişinin rengi morarmaya yüz tutan bir sürece girmişse ve kişinin boynunu elleriyle tuttuğu sıkıntılı bir süreç varsa kişide tam tıkanıklık durumu söz konusudur." bilgisini paylaştı.

Kısmi tıkanıklığı olan kişilerin hızla öksürmeye teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Oğuztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kişi öksürükle yabancı cismi atmayı başarabilir ama bu cismi atamıyorsa kişide tam tıkanıklık oluşabilir. O yüzden kişiye hızlıca müdahale edilmesi gerekir. Öncelikle kişinin sırtına, iki kürek kemiğinin ortasına beş kez elimizin ayasıyla hızlı şekilde yukarı doğru süpürme hareketiyle vurarak yabancı cismin çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Eğer bununla yabancı cismi çıkarmayı başaramazsak Heimlich manevrasını yapmamız gerekir."

- Heimlich manevrası nasıl yapılmalı?

Oğuztürk, yaklaşık 50 yıldır tüm dünyada uygulanan Heimlich manevrası sayesinde bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatının kurtulduğuna dikkati çekerek, uygulamayı şöyle anlattı:

"Heimlich manevrasını uygulamak için öncelikle kişinin arkasına geçiyoruz. Bir elimizi yumruk haline getiriyoruz ve bu elimizi kişinin göbek çukuru ile iman tahtası arasındaki bölgenin orta noktasına yerleştiriyoruz. Öbür elimizle de yumruk yaptığımız elimizi kavrayıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapıyoruz. Bu işlemi de 5-6 defa tekrar ediyoruz."

- "Tek başına olunduğunda da Heimlich manevrası uygulanabilir"

Kişinin nefes borusunun tıkandığı anda yanında ona yardım edecek başka birinin bulunmayabileceğine işaret eden Oğuztürk, "Eğer tek başınaysanız ve soluk borunuza yemek ya da yabancı bir cisim kaçtıysa etrafınızdaki bir sandalyenin arka tarafına geçip, sandalyenin sırtlık kısmını Heimlich manevrasının uygulanması gereken bölgeye bastırarak basınç uygulayabilir ve yabancı cismi atabilirsiniz." diye konuştu.

Oğuztürk, Heimlich manevrasının her yaştaki kişiye uygulanabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Soluk yoluna yabancı cisim kaçan bir bebekse önce bebeği kolumuzun üstüne yatırmalıyız ve ağzının içinde yabancı cismin gözüküp gözükmediğini kontrol etmeliyiz. Eğer gözüküyorsa serçe parmağımızla ağız içinden onu çıkartabiliriz ama gözükmüyorsa bebeği yüzüstü kolumuzun üstüne yatırarak öncelikle sırtına 5 kez hafifçe vuruyoruz. Eğer bu uygulamadan sonuç alamazsak bebeği Heimlich manevrası için kolumuzun üstüne sırtüstü yatırıyoruz. Heimlich uygulaması için göbek çukuru ile iman tahtası arasındaki bölgeye iki parmağımızla içeri ve yukarı doğru basınç uyguluyoruz."

Prof. Dr. Oğuztürk, bu uygulamayla eş zamanlı olarak profesyonel sağlık desteği almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de aranması gerektiğini hatırlattı.

- "Ne yapacağınızı bildiğinizde nefes alamayan kişinin hayatını rahatlıkla kurtarabilirsiniz"

KAPAT [X]

Heimlich manevrasının doğru biçimde öğrenilmesinin ardından herkes tarafından uygulanabileceğini vurgulayan Oğuztürk, şöyle devam etti:

"Nefes borusunun tıkanması günlük yaşamda her an karşımıza çıkabilecek bir sorun. Bu durumda ne yapacağınızı bildiğinizde nefes alamayan kişinin hayatını rahatlıkla kurtarabiliyorsunuz. Bu anlamda Heimlich manevrasının topluma lanse edilmesi gerekiyor. Bu yüzden toplu yiyip içilen restoran gibi yerlerin uygun alanlarına afişler asılarak veya okullarda revir ve sınıfların bir köşesinde Heimlich manevrasının nasıl yapıldığını anlatan görseller konularak kişiler bilinçlendirilebilir. Halkın bu şekilde bilinçlendirilmesi tahmin edemeyeceğimiz kadar faydalı olacaktır."

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, nefes borusu tıkanmalarında acil müdahalenin 3-4 dakika içinde yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Tıkanmalarda, 3-4 dakika içinde cisim çıkarılamazsa beyinsel sıkıntı yaşanan bir süreç veya ölüm meydana gelebiliyor." uyarısında bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gönüllü vantrilok öğretmenler, çocuklara kuklalarla çevre bilinci aşılıyor
Gönüllü vantrilok öğretmenler, çocuklara kuklalarla çevre bilinci aşılıyor
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı
Aile Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek
Aile Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek
15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor
15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi

130 ülkeden 4 bin 66 fotoğrafçının katıldığı ve 64 bin 823 fotoğrafın yarıştığı ?Yılın Basın Fotoğrafları? yarışmasının kazananları belli oldu. İşte bu yıl dünyada yaşananların çarpıcı özeti...