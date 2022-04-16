İzindeki uzman çavuş, traktör kazasında hayatını kaybetti
Ordu'nun Korgan ilçesinde traktörün devrildiği kazada uzman çavuş Ferdi Yardım yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 11:42
İlçenin Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde Ferdi Yardım'ın (25) kullandığı traktör, şarampole devrildi.
Ağır yaralanan Yardım, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Konya'da görev yapan iki çocuk babası uzman çavuş Ferdi Yardım'ın iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız