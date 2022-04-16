Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 12 Nisan'da hayatını kaybeden Beyaz'ın Esenler'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendilerine başsağlığı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Beyaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.