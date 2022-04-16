Gönüllü vantrilok öğretmenler, çocuklara kuklalarla çevre bilinci aşılıyor

Sakarya'da 5 gönüllü vantrilok öğretmen, "sıfır atık kütüphaneleri"nde bir araya geldikleri öğrencilere, çevreyle ilgili konuları kuklalarla eğlenceli şekilde anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri kapsamında Sakarya'daki okullarda sıfır atık kütüphaneleri oluşturuldu.

Kentte görevli gönüllü vantrilok (ağzını kıpırdatmadan ses çıkaran kişi) öğretmenler Emine Coşkuntürk, Kiraz Kaya, Merve Muti, Pakize Mansur ve Buket Yayuk, sıfır atık kütüphanelerinde Valilik himayesinde "Çevre Elçisi Kuklalar Kütüphanelerde Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliği düzenliyor.

Etkinlikte öğretmenler, öğretmen Aylin Yüksel'in çaldığı ukulele eşliğinde şarkılar söyleyerek, öğrencileri çevreyle ilgili konularda kuklalarla eğlenceli şekilde bilgilendiriyor.

Sıfır atık kültürünün yaygınlaşması, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliği farkındalığının küçük yaşlardan itibaren yerleşmesini hedefleyen öğretmenler, kuklalarla öğrencilerin dikkatini çekerek, kalıcı öğrenmelerini destekleyen yöntemler kullanıyor.

- "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Okul öncesi öğretmeni Kiraz Kaya, AA muhabirine, bakanlığın projeleri kapsamında gönüllü öğretmenler olarak çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal medyada kukla etkinliği gördüğünü, bunun üzerine kendisinin de kukla edinerek sınıfında öğrencileriyle etkinlikler yapmaya başladığını anlatan Kaya, "Onların ilgisini görünce bu projede de bunu kullanmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklar çok eğlendi, 'kuklalar nasıl konuşuyor, ne yapıyorlar?' diye merak ettiler. Oyunlarla müziklerle onları da sürece katarak daha etkili hale getirdik." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Merve Muti de kukla gösterisi etkinliğine salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde başladıklarını belirtti.

Küçük yaş grubuna hitap ettikleri için çocukların ekranda dikkatini uzun süre toplamasının zor olduğunu aktaran Muti, "Bu süreçte çocukların dikkatini ekrana çekme hususunda vantrilokluk konusunda araştırmalar yapıp eğitim alarak kendimizi geliştirdik. Bu şekilde başladık. Daha sonra bu projeyle çocuklarımıza sıfır atık kültürünü ve çevre bilincini vermek adına sıfır atık kütüphanelerinde çocuklarımızla buluşup bu tarz etkinlikler düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kuklaların çocukların dikkatini daha fazla çektiğini fark ederek etkinliklere bu şekilde devam ettiklerini belirten Muti, öğrencilerden çok güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Renkli gösterilerle çocukların dikkatini çekmeyi başardıklarına işaret eden Muti, "Çocuklar vantrilok kuklalarla ilk defa karşılaştıkları için nasıl konuştuklarını, nasıl konuştuğumuzu merak ediyorlar. Dikkatlerini daha çok veriyorlar, konular hakkında daha fazla merakları uyanıyor. Bu tarz etkinliklerin olması çocukların daha çok hoşuna gitti." değerlendirmesini yaptı.

- "Çocukların kalıcı öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz"

Okul öncesi öğretmeni Aylin Yüksel ise çocukların müzikle öğrenmelerinin çok daha etkili ve daha kalıcı olduğunu anlattı.

Çocukları eğlendirerek, sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasını, çevre ve doğa bilincinin çocuklara kazandırılmasını, iklim değişikliği farkındalığının küçük yaşlardan itibaren öğrencilerde yerleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Çocuklara oyunlar oynatıyoruz. Hangi atıkların hangi kutuya atıldığını öğrenmeleri için ukulele eşliğinde şarkı söylüyorum. Vantrilok arkadaşlarım oyunlar oynatıyor, bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Renkleri gösteriyoruz, kağıtları gösteriyoruz, onlar da daha kalıcı olsun diye sorular yöneltiyor, soru-cevap tekniğini kullanıyoruz. Bu şekilde daha kalıcı öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Öğretmenlerin etkinlik düzenlediği Yazlık İlkokulu Müdürü İbrahim Yılmaz da çevre dostu okul olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında gördükleri "çevreci kuklaları" okula davet ettiklerini belirterek, "Sağ olsun geldiler, çok mutlu olduk. Öğrencilerimizle kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.