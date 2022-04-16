Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı sessiz sedasız güncellendi. Savaşın şiddetlenerek petrol arzında aksaklıklara neden olabileceği endişesiyle artış eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,5 değer artışı ile dün 111 doların üzerine yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası "Akaryakıta zam gelecek mi?" sorusu merak konusu olurken beklenen haber geldi.

Buna göre gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

İstanbul

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.